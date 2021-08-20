В Тольятти семь детей попали в больницу после посещения бассейна

В Тольятти семь детей были госпитализированы после посещения бассейна. По предварительным данным, причиной стало ингаляционное отравление неизвестным веществом. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Дети в возрасте от 7 до 14 лет праздновали день рождения в бассейне, а затем пожаловались на самочувствие. В настоящее время состояние здоровья пострадавших расценивается как удовлетворительное.

Проверку проводят прокуратура и Следственный комитет. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Тольятти, Зоя Осколкова

Тольятти. Другие новости 20.08.21

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