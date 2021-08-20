США ввели санкции против Института экспериментальной военной медицины РФ

Министерство финансов США сообщило, что вводит санкции против Института экспериментальной военной медицины России и Института криминалистики ФСБ, – сообщают Известия.
Кроме российских НИИ под санкции США также попали девять физических лиц. Этот список во многом совпадает с британским, в котором значатся семь сотрудников ФСБ, о чем ранее объявил Лондон . Ограничительные меры включают в себя запрет на въезд и заморозку банковских счетов.
Репрессивные меры в отношении россиских организаций и физических лиц применены США из-за подозрений в причастности россиян к инциденту с блогером Алексеем Навальным.
Вашингтон, Иван Бабурин
Вашингтон. Другие новости 20.08.21
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