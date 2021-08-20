Силы ПВО Сирии отразили воздушную атаку Израиля

ПВО Сирии уничтожили 22 из 24 управляемых ракет, выпушенных истребителями ВВС Израиля по провинциям Риф Дамаск и Хомс 19 августа, – сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала.

Вадим Кулить сообщил, что «Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» уничтожено 22 ракеты. Потерь среди сирийских военнослужащих и разрушений объектов инфраструктуры в результате ракетных ударов Израиля в Сирии нет».

Как ранее сообщал телеканал Al Hadath, израильские ВВС атаковали в ночь на пятницу окрестности Дамаска и Хомса, где находятся лагеря и склады с оружием шиитских отрядов «Хезболла», воюющих на стороне сирийской армии. По данным телеканала, ракетные удары по наземным целям наносились из воздушного пространства Ливана. Средства противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по воздушным целям над Дамаском и Хомсом.

Дамаск, Иван Бабурин

Дамаск. Другие новости 20.08.21

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