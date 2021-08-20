Перестрелка произошла возле торгового центра «Ашан» в Марселе

Перестрелка произошла рядом с торговым центром «Ашан» в Марселе, – сообщает в пятницу, 20 августа Le Figaro со ссылкой на источник в местной полиции.

В результате перестрелки два человека получили огнестрельные ранения, один из них – в живот. Инцидент произошел возле заправочной станции, недалеко от торгового центра Auchan Saint-Loup.

О личностях пострадавших информации пока нет. На месте происшествия работает полиция и службы экстренной помощи, обстоятельства инцидента выясняются.

Марсель, Иван Бабурин

Марсель. Другие новости 20.08.21

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