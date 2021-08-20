В результате ДТП в Ростовской области пострадали 11 человек

В Ростовской области на 8-м километре автодороги Сальск – Яшалта в ДТП с участием иномарки и микроавтобуса пострадали 11 человек. Согласно предварительным данным, водитель легкового авто не справился с управлением на мокрой дороге.

«С места аварии в медицинское учреждение были доставлены 11 пострадавших, среди них 11-летняя девочка. Состояние трех человек оценивалось как тяжелое», – сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Как сообщает РИА Новости, одна из пострадавших скончалась.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Tiida при выходе из затяжного поворота зацепил правую обочину на мокрой дороге, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с «газелью».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 20.08.21

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