В результате ДТП в Ростовской области пострадали 11 человек

В Ростовской области на 8-м километре автодороги Сальск – Яшалта в ДТП с участием иномарки и микроавтобуса пострадали 11 человек. Согласно предварительным данным, водитель легкового авто не справился с управлением на мокрой дороге.
«С места аварии в медицинское учреждение были доставлены 11 пострадавших, среди них 11-летняя девочка. Состояние трех человек оценивалось как тяжелое», – сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Как сообщает РИА Новости, одна из пострадавших скончалась.
По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Tiida при выходе из затяжного поворота зацепил правую обочину на мокрой дороге, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с «газелью».
Москва, Иван Бабурин
Москва. Другие новости 20.08.21
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