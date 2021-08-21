В Бурятии из психдиспансера сбежала группа заключенных

В Бурятии из психдиспансера сбежали заключенные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в учреждении принудительного лечения в Новой Бряни (Заиграевский район) вспыхнул бунт. Во взбунтовавшемся отделении находились 60 человек. 7 из них напали на санитара, порезали ему лицо осколками стекла и сбежали.

В район республиканского психоневрологического диспансера прибыли бойцы ОМОНа и СОБРа, а также руководители МВД республики.

Через некоторое время глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что всех беглецов задержали. Отметим, что сбежавшие страдают шизофренией, расстройством личности и умственной отсталостью.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 21.08.21

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