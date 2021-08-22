На трассе М-7 «Волга» в ДТП пострадали восемь человек, есть погибшие

В Нижегородской области микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня в 02:25 на 446 километре федеральной трассы М-7 «Волга» около поселка Ветчак (Кстовский район).

«Произошло столкновение микроавтобуса «Рено», где находилось 8 человек, и грузового автомобиля «Скания». В результате ДТП пострадали 8 человек, детей нет. Погиб 1 человек (мужчина, личность устанавливается)", – говорится в сообщении ГУ МЧС по Нижегородской области.

Нижний Новгород, Игорь Юров

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