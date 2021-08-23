В Омске пассажирка выгуливала собаку в салоне самолета

В Омске задержали женщину, которая выпустила собаку в салоне самолета и обматерила бортпроводников. Хулиганке грозит арест на срок до 15 суток.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО), на дебоширку пожаловался экипаж рейса, прибывшего в Омск из Симферополя.

«Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть 45-летнюю жительницу Омска, которая пренебрегла правилами перевозки своей собаки и во время полета выпустила животное из контейнера на прогулку по салону самолета», – говорится в сообщении. Кроме того, женщина игнорировала требования экипажа посадить питомца в сумку-переноску и выражалась нецензурной бранью в адрес окружающих и бортпроводников.

Нарушительницу задержали и составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Женщине грозит административный арест на срок до 15 суток.

Омск, Зоя Осколкова

Омск. Другие новости 23.08.21

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