Жители сибирского села посадили должника на цепь

Жители деревни в Томской области незаконно лишили свободы мужчину, который был должен им денег. Пленнику удалось освободиться, подозреваемых задержали.

Как сообщили в региональном управлении СКР, инцидент произошел в деревне Тиндерлинка 19 августа. Двое мужчин похитили жителя села Первомайское и притащили его в гараж, где посадили на цепь.

«Из показаний обвиняемых следует, что сделали они это с целью заставить мужчину отработать имевшийся долг перед фермером. В ночь на 20 августа потерпевший распилил напильником звенья цепи, вышел из гаражного бокса и направился домой», – сообщили следователи.

Полицейские и сотрудники Росгвардии в течение суток задержали мужчин. Один из них признался в содеянном, второй свою вину отрицает. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору).

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 23.08.21

В Бурятии поймали похитителей 23 млн рублей у дочери летчика Валерия Чкалова. / В Индии 75 человек пострадали на религиозном фестивале бросания камней. / Мужчина ограбил школу в Верхней Пышме, потому что обиделся на свою тетю. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»