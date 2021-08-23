Пермяк ограбил магазин и отдал награбленное прохожей

Житель Перми открыто похитил из магазина кукол и понес продавать в соседний алкомаркет. Полиция возбудила в отношении него уголовное дело, которое стало шестым подряд, сообщили в краевом УМВД.

Пермяк вынес кукол из магазина несмотря на окрик продавца. Он хотел продать игрушки продавцам и посетителям соседнего алкогольного магазина, но безуспешно. Тогда просто отдал награбленное прохожей.

«34-летнего грабителя задержали по горячим следам. Уже через пару часов он сидел в стенах полиции. Причиненный ущерб составил более двух тысяч рублей», – рассказали в ведомстве.

Следователи попросили суд взять подозреваемого под стражу, и ходатайство было одобрено.

Пермь, Наталья Рязанова

Пермь. Другие новости 23.08.21

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