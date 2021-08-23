В столице Великобритании начались массовые акции экологов

Тысячи экологических активистов из группы Extinction Rebellion (XR) собрались в понедельник, 23 августа, в центре Лондона. Протестующие выступают с призывом к правительствам мира срочно принять меры против изменения климата. Экологи анонсировали двухнедельные масштабные протестные акции, – сообщает Le Figaro.

Экологические активисты собрались на Трафальгарской площади в центре Лондона под лозунгом: «планета прежде прибыли». Полиция перекрыла улицы, ведущие к площади, на которой манифестанты установили гигантский розовый стол, как бы призывая лидеров стран, а также простых граждан «сесть за стол переговоров ради спасения планеты».

Сегодняшняя акция экологов в Лондоне знаменует собой начало двухнедельных мероприятий, демонстраций, конференций и тренингов, запланированных в английской столице. Демонстранты, в частности, требуют, чтобы правительство Великобритании прекратило все инвестиции в ископаемое топливо. В то же самое время, как Великобритания должна провести саммит ООН по климату COP26 в Глазго (Шотландия) в ноябре.

COP26 – 26-ая сессия Конференции сторон (Conference of Parties – COP) в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UN Framework Convention on Climate Change, UN FCCC) пройдет в городе Гласго (Великобритания) с 1 по 12 ноября 2021 года.

Extinction Rebellion (XR) – сеть активистов, сформированная в Великобритании в 2018 году, регулярно использует гражданское неповиновение, чтобы подчеркнуть бездействие правительства в отношении изменения климата.

В 2019 году XR провела серию акций в Великобритании и во всем мире. После рейдов в финансовом центре Лондона полиция арестовала 1828 человек и запретила подобные акции протеста в британской столице.

Лондон, Иван Бабурин

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