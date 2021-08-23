В Лондоне совершено нападение на ряд телеканалов

Несколько десятков демонстрантов, выступавших против антиковидных ограничений и кампании вакцинации ворвались в здание в Лондоне, где размещаются несколько британских новостных каналов, – сообщает агентство AFP.

Во время марша протестующих против вакцинации в Лондоне толпа из нескольких десятков человек прорвались через охрану штаб-квартиры ITN, где расположены новости ITV, Channel 4 и Channel 5 и напали на телеведущую. Прибывшая на место происшествия полиция очистила здание от протестующих. Здание было взято в оцепление лондонскими правоохранителями.

«Средства массовой информации говорят нам только о смерти от Ковида», – заявляют протестующие.

«В результате этой акции журналисты не смогли продолжить свою деятельность по сбору новостей. Нападения на журналистов за их репортажи о коронавирусе вызывают тревогу», – заявил представитель ITN.

В начале августа несколько десятков человек выходили на демонстрацию перед бывшим офисом BBC в Западном Лондоне, который теперь занят другими СМИ, тогда полиция силой оттеснила их.

Демонстранты выступают против массового «скрининга с использованием сомнительных ПЦР и вакцинации детей и подростков», о чем недавно объявили власти Великобритании.

Следует отметить, что вакцинация против Covid-19 не является обязательной в Великобритании. Также правительство не вводило «пропуска здоровья», однако предупредило, что он может быть введен в сентябре для входа на стадионы или ночные клубы.

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 23.08.21

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