Пожар вспыхнул в аэропорту Кабула в ходе перестрелки

В международном аэропорту столицы Афганистана возник пожар после возникшей перестрелки в понедельник, 23 августа, – сообщает ТАСС со ссылкой на общеарабскую газету Asharq Al-Awsat.

По данным издания перестрелка произошла между американскими военнослужащими и неизвестными лицами в аэропорту Кабула, в результате чего начался пожар. Никаких подробностей о причиненном аэропорту ущербе в результате пожара не сообщается.

В сообщении Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США говорится, что «вероятно, инцидент произошел, когда неизвестный открыл огонь по представителям сил безопасности Афганистана, участвующих в наблюдении за доступом к аэропорту. Афганцы открыли ответный огонь, исходя из своего права на самооборону, аналогично поступили военные США и коалиции».

Также представитель СЕНТКОМ Уильям Урбан сообщил, что военные США или стран коалиции не пострадали в результате короткой перестрелки, произошедшей в понедельник у северных ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая.

«Был убит один представитель афганских сил и еще несколько получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, их состояние оценивается, как стабильное», – сообщил представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 23.08.21

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