Израиль атаковал сектор Газы в ответ на запуск воздушных шаров

Не менее пяти ракет выпустили израильские военные по объектам к западу от города Хан-Юнис в южной части сектора Газа, сообщает Интерфакс со ссылкой на Al Watan Voice.

Израильские и палестинские СМИ сообщают также, что армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа после того, как оттуда на израильскую территорию были запущены воздушные шары с зажигательной смесью.

Около девяти пожаров вспыхнуло на территории Израиля из-за запущенных из сектора Газа шаров, сообщает газета «Едиот ахронот».

По мнению СМИ, таким образом (запуском шаров) палестинцы выражают недовольство израильской блокадой и задержками в поставках помощи, несмотря на то, что Израиль вместе с ООН одобрил механизм по переводу средств из Катара для поддержки Газы.

Как сообщил AFP источник, в атакованном израильтянами палестинские объекты в городе Газа, Хан-Юнесе (юг) и Джабалии (север), никто не пострадал, но был нанесен материальный ущерб, возникли пожары. Источник на условиях анонимности добавил, что боевики вооруженного крыла движения Хамас открыли огонь в направлении израильских самолетов.

Тель-Авив, Иван Бабурин

Тель-Авив. Другие новости 23.08.21

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