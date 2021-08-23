Американец получил пять месяцев тюрьмы за сожжение флага BLM

За сожжение баннера «Black Lives Matter» приговорен к пяти месяцам тюремного заключения лидер экстремистской группировки «Proud Boys» Энрике Таррио.

Таррио сорвал и поджег флаг с символикой BLM с исторической Черной церкви в центре Вашингтона незадолго до беспорядков у Капитолия 6 января. Также у него во время ареста были обнаружены два магазина к огнестрельному оружию с большим объемом боеприпасов.

Власти заявляют, что члены «Proud Boys» украли баннер с надписью BLACKLIVESMATTER, а затем подожгли его, используя жидкость для зажигалок, – все это произошло 12 декабря. Несколько дней спустя Таррио разместил в ​​своем аккаунте «Парлер» свою фотографию с зажигалкой, а несколько дней спустя в интервью газете Washington Post признался, что участвовал в сожжении плаката BLM.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 24.08.21

Израиль атаковал сектор Газы в ответ на запуск воздушных шаров. / Пожар вспыхнул в аэропорту Кабула в ходе перестрелки. / В Лондоне совершено нападение на ряд телеканалов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»