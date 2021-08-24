Под Новосибирском девочка сломала позвоночник на батуте

В Новосибирской области девятилетняя девочка сломала позвоночник, прыгая на батуте. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в поселке Краснообск, на территории СК «Армада». В травматологии девочке поставили диагноз «компрессионный перелом позвонка».

«При этом администрация спорткомплекса за безопасностью детей не проследила», – сделали вывод в надзорном ведомстве.

Прокуратура Новосибирского района организовала проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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