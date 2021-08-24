В Дагестане сель унес в реку машину с людьми

В Дагестане селевой поток смысл в дороги автомобиль с двумя пассажирами. Спасатели ведут поиски машины и пострадавших, сообщили в региональном управлении МЧС.

«В населенном пункте Хаджалмахи Левашинского района селевым потоком унесло автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились мать с сыном, в направлении реки Казикумухское Койсу», – рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, в Левашинском районе сель повредил один дом и пять машин. Частично повреждены около 600 м дороги внутри села.

Сель сошел также в Карадахской теснине, где в тот момент находилась группа туристов. Спасателям удалось вывести в безопасное место 15 человек, включая пятерых детей. Одного туриста смыло потоком, на его поиски бросили 35 человек и четыре единицы техники.

Махачкала, Наталья Рязанова

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