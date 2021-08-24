Под Волгоградом сел на мель паром с фурами

В Волгоградском водохранилище сел на мель грузовой паром. Судно разгружают, чтобы сдвинуть с места.

Сообщение о ЧП поступило на пульт единой диспетчерской дежурной службы сегодня ночью. Грузовой паром «Марш славянки» наткнулся на песчаную отмель в Николаевском районе.

Как сообщают местные СМИ, на борту парома находятся три легковых автомобиля, 11 грузовиков с арбузами и 27 человек. Для буксировкки к месту происшествия подошел грузовой паром «Приокский-4», но он не смог сдвинуть судно.

В настоящее время паром разгружают – это поможет снять его с мели. Отмечается, что на судне имеется комната для отдыха и запас питьевой воды.

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 24.08.21

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