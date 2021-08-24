На Кубани произошла массовая гибель пчел

В Краснодарском крае одномоментно погибли более 500 семей пчел. Прокуратура, Россельхознадзор и Росприроднадзор проводят проверку.

ЧП произошло в станицах Ярославская и Махошевская Мостовского района края. Отмечается, что пчелы погибли после проведения авиахимических работ сельскохозяйственным предприятием, зарегистрированным и находящимся в городе Курганинске.

Как рассказали в ассоциации пчеловодов Кубани, между станицами Ярославской и Махошевской была проведена обработка полей подсолнечника предположительно гербицидом «Пикет». После этого у владельцев личных подсобных хозяйств погибло более 500 семей пчел.

Более того, нанесен ущерб не только земельным участкам, но и водоохраной зоне реки Фарс. Пострадала экосистема, поскольку погибли практически все естественные опылители, передает «Интерфакс». Коллектив пчеловодов написал жалобу с просьбой провести проверку в Росприроднадзор, Россельхознадзор, ветеринарную службу, полицию и прокуратуру.

Краснодар, Зоя Осколкова

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