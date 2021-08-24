В Петербурге арестован серийный насильник из Узбекистана

Гражданин Узбекистана задержан в Санкт-Петербурге за серию изнасилований. Суд арестовал мужчину до конца расследования, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, 24-летний обвиняемый с июля по август 2021 года трижды нападал на женщин в Приморском районе северной столицы. По другим данным, пострадавших от его действий было семеро. Следователи проверяют причастность обвиняемого к другим нападениям на женщин.

Следователи установили, что узбек нападал на девушек со спины, совершал насильственные действия сексуального характера. Тех, кто сопротивлялся, он избивал. Его обвинили не только в действиях по статье 132 УК РФ, но и в причинении вреда здоровью средней тяжести (статья 112 УК РФ).

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 24.08.21

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