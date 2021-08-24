Порошенко обвинил Зеленского причастным к нападению

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил сегодня с обвинением в адрес действующего главы государства Владимира Зеленского в причастности последнего к инциденту, в ходе которого экс-президента облили зеленкой в центре Киева.

После произошедшего сегодня инцидента с нападением на экс-президента Украины Петра Порошенко пресс-служба его партии «Европейская солидарность» распространила сегодня, 24 августа, сообщение, в котором говорится: «Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю – страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Во вторник Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Злоумышленника задержали и доставили в Печерское управление полиции. Возбуждено дело по статье «хулиганство» УК Украины, нападавшему грозит до пяти лет лишения свободы.

Киев, Иван Бабурин

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