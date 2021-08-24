Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко

О разрыве дипломатических отношений с Королевством Марокко объявил глава МИД Алжира Рамтан Ламамра во вторник 24 августа на пресс-конференции, – сообщает Интерфакс.

Рамтан Ламамра, комментируя решение о разрыве дипотношений, заявил, что «Марокко поддерживает сепаратистские настроения в алжирском регионе Кабилия». Ранее Алжир уже заявлял о пересмотре своих отношений с Марокко и усилению безопасности на алжирско-марокканской границе.

Французские СМИ, ссылаясь на слова Ламамра, отмечают, что такое решение продиктовано «тем фактом, что, как показывает история, в Марокко никогда не прекращали враждебные действия в отношении Алжира».

Алжир, Иван Бабурин

Алжир. Другие новости 24.08.21

Порошенко обвинил Зеленского причастным к нападению. / В Екатеринбурге у жилого дома идет спецоперация. Задержано более десятка человек (ФОТО). / Двое погибли, 57 ранены: в Москве произошло 55 ДТП с электросамокатами. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»