После смерти жены вдовец обнаружил три трупа младенцев в своем доме

Во французском Ле Мане, известным автомобильными гонками «24 часа Лемана», в доме 41-летнего мужчины полиция обнаружила сумки с разложившимися трупами младенцев.

После внезапной смерти жены 41-летний мужчина во время уборки дома обнаружил в туалете разложившееся тело ребенка. Мужчина вызывал полицию. В ходе обыска территории, рядом с домом, в сарае, следователи обнаружили еще два детских трупа, завернутых в пакеты, – сообщает телекомпания BFMTV.

На данный момент эксперты устанавливают, являются ли обнаруженные детские трупы новорожденными или плодами при большом сроке беременности. Ответственный прокурор Ле Мана объявил во вторник, 24 августа, что назначено вскрытие тел. Вдовец и несколько его родственников допрошены полицией.

Как сообщает BFMTV, 44-летняя женщина скоропостижно скончалась от рака 12 августа. После ее смерти 41-летний мужчина хотел привести в порядок дом и обнаружил ужасную находку. Сообщается также, что пара была бездетная. По одной из версий обнаруженные детские трупы это дети от предыдущего брака женщины.

Париж, Иван Бабурин

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