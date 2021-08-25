Металлический шар упал ребенку на голову в иркутском парке

Четырехлетняя девочка попала в больницу Иркутска в тяжелом состоянии из-за упавшей ей на голову металлической сферы. Декоративная конструкция с 2016 года стояла незакрепленной, сообщили в управлении Следственного комитета по Иркутской области.

Инцидент случился днем 24 августа, когда малышка с мамой гуляли в иркутском сквере «Россия». Ребенка с черепно-мозговой травмой и сильным кровоизлиянием доставили в больницу и провели срочную операцию. Ребенок остается под наблюдением врачей.

«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Конструкция была установлена в 2016 году и не была закреплена должным образом», – рассказали следователи.

Областная прокуратура взяла расследование на контроль и начала проверку деятельности городских властей. В свою очередь мэр Иркутска Руслан Болотов поручил комитету городского обустройства разобраться в ситуации. Глава города пообещал семье пострадавшей всю необходимую помощь.

Иркутск, Наталья Рязанова

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