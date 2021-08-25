Петербуржец судится с Первым каналом из-за негатива в новостях

Житель Петербурга подал в суд на Первый канал за негатив в новостных передачах. Он требует, чтобы телеканал оплатил ему моральный вред и визиты к психологу, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Иск Игоря Мирзоева зарегистрирован в Петроградском районном суде северной столицы. Сумма требований: 10 млн рублей морального вреда и полмиллиона за услуги психолога, у которого петербуржец вынужден был лечиться.

Специалист заявил Мирзоеву, что его панические атаки и навязчивые мысли вызваны регулярным просмотром новостей по Первому каналу. По мнению психолога, 78,2% новостей посвящены криминалу, военным конфликтам и техногенным катастрофам.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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