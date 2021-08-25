В Волгограде обнаружили кладбище бездомных животных

В Волгограде нашли массовое захоронение бездомных собак. На животных были бирки. Проводится проверка.

Трупы собак обнаружили в Ворошиловской районе Волгограда рядом с предприятием «Горпитомник», которое занимается отловом и стерилизацией бездомных животных. В захоронении также нашли медицинские отходы – перчатки, медикаменты и прочее.

«В настоящее время специалистами ветеринарной службы уже взяты патологоанатомические материалы на обследование, умершие животные кремированы», – сообщили в пресс-службе администрации города.

Как пояснили местному изданию V1.ru, при поступлении и убытии безнадзорного животного или его естественной смерти составляется соответствующий акт. При этом согласно закону и ветеринарным правилам, трупы собак не утилизируют, а кремируют.

Волгоград, Зоя Осколкова

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