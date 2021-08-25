Три человека пострадали при пожаре на одном из предприятий Газпрома

На Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) сегодня, 25 августа произошел пожар, – пишет Интерфакс со ссылкой на ООО «Газпром переработка». Оренбургский ГПЗ входит в перерабатывающий сегмент ООО «Газпром переработка».

О пожаре и пострадавших на Оренбургском ГПЗ журналистам сообщили в СК. В ведомстве уточнили, что в среду незадолго до полудня во время плановых работ на установке стабилизации углеводородного конденсата случилось возгорание, в результате чего пострадали сотрудники компании подрядчика.

Один из троих пострадавших при возгорании на газоперерабатывающем предприятии в Оренбурге получил сильные ожоги и находится в тяжелом состоянии, еще двое получили незначительные травмы.

РБК со ссылкой на пресс-службу ООО «Газпром переработка» сообщает, что в результате возгорания «пострадали три сотрудника подрядной организации, выполнявшие работы в отключенной емкости с использованием ручного электроинструмента. Сотрудники доставлены в больницу с ожогами разной степени».

Оренбургский газоперерабатывающий завод – крупнейшее в России предприятие по переработке природного газа, единственный в стране производитель природного одоранта. Завод входит в состав Оренбургского газохимического комплекса, включающего в себя добывающие, газотранспортные и перерабатывающие мощности предприятий группы «Газпром», работающих в Оренбургской области.

Москва, Иван Бабурин

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