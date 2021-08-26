В сибирском селе медведь дважды выходил к школе и был убит полицейским

В Ачинском районе Красноярского края медведь вышел к сельской школе. Первый раз зверя изловили и выпустили в лес, но он вернулся.

Как сообщает региональный главк МВД, медведь представлял угрозу для жителей села Белый Яр.

После того, как косолапый вышел к людям в первый раз, его выпустили в естественную среду обитания, однако он через несколько часов вернулся.

Полицейскому пришлось применить табельное оружие, из которого он застрелил хищника. В результате никто среди людей не пострадал.

Красноярск, Зоя Осколкова

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