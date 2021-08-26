В Мексике потерпел крушение военный вертолет Ми-17

В Мексике упал вертолет Ми-17 Военно-морских сил страны. На борту были чиновники. По предварительным данным, четыре человека получили травмы.

Об аварии сообщил в твиттере губернатор штата Идальго Куитлауак Гарсиа. По его словам, инцидент произошел в районе Агуа-Бланка сразу после взлета воздушного судна. Хвост машины полностью разрушился, повреждены лопасти и фюзеляж.

На борту вертолета находились 20 человек – должностные лица, которые инспектировали районы, пострадавшие от урагана «Грейс». Среди них был и глава МВД соседнего штата Веракрус Эрик Сиснерос Бургос.

Пострадали четыре пассажира. Всем им оказана медицинская помощь. В причинах крушения разбираются следователи.

Мехико, Зоя Осколкова

Мехико. Другие новости 26.08.21

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