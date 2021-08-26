Саратовскую фирму оштрафовали на 20 млн рублей за взятку в 6 млн

Судья в Саратове оштрафовал ООО «Адепт Строй» на 20 млн рублей за незаконное вознаграждение от имени юрлица (ст. 19.28 КоАП РФ). Представитель фирмы пытался дать взятку сотруднику регионального управления ФСБ.

Компания договорилась о подкупе сотрудника УФСБ в обмен на давление на руководство Управления капстроительства. «Адепт Строй» таким образом хотел ускорить подписание актов о приемке работ, справок о затратах в рамках госконтракта.

«Представитель ООО «Адепт Строй» в кафе Саратова передал сотруднику 125 тыс. рублей в качестве первой части взятки от ранее оговоренной суммы в размере 6 млн рублей», – рассказали в прокуратуре Саратовской области.

Ранее представителя строительной фирмы осудили за попытку дать взятку.

Саратов, Наталья Рязанова

Саратов. Другие новости 26.08.21

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