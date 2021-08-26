В Бурятии пастух застрелил напарника за попытку утопить его

Житель Бурятии застрелил напарника в отместку за попытку его убить. Работники животноводческой фермы устроили пьяную разборку, которая закончилась уголовным делом.

По версии следствия, 41-летний пастух и его 39-летний напарник устроили пикник с алкоголем в местности «Вершина Уды». Один из них перепил и уснул, а очнулся связанным. Напарник оттащил его к реке и попытался утопить, но вытащил на берег и спокойно пошел купаться.

Пастух сумел освободиться, сбегал за ружьем и пристрелил обидчика. После этого он съездил в село к начальству и рассказал о случившемся. А после дожидался полицию на месте преступления.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Идет проверка версии о самообороне: видимые повреждения от связывания на его конечностях отсутствуют», – рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Окончательно действия подозреваемого квалифицируют, когда проведут все экспертизы.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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