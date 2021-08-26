В Сибири сборщик шишек погиб от удара током

В Сибири трое мужчин собирали шишки при помощи крана-автоподъемника. Водитель случайно задел линию электропередач и погиб.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, инцидент произошел в городе Бердске. На месте возник пожар, очевидцы позвонили спасателям.

«Как было установлено, при проведении высотных работ на автоподъемнике произошло касание люльки автовышки с воздушной линией электропередачи с последующим возгоранием спецтранспорта. Угрозы распространения пожара не было», – рассказали изданию «Бердск Online» в МЧС.

В кабине подъемника пожарные обнаружили обугленное тело мужчины, его напарников доставили в больницу. Следственный комитет проводит проверку.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 26.08.21

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