Мужчина размахивал мачете в супермаркете из-за требования надеть маску

В городе Чусовой Пермского края посетитель супермаркета размахивал мачете. В ярость покупателя привела просьба надеть маску.

«Сотрудники торговой точки пояснили, что в к ним в помещение ворвался неизвестный с ножом в руках, – рассказали в региональном главке МВД. – Мужчина вел себя агрессивно, размахивал ножом и в результате дебоша повредил кассовый аппарат».

Личность злоумышленника установили, им оказался местный житель 1989 года рождения. Он не был ранее судим, но привлекался к административной ответственности.

Очевидцы сообщают, что покупатель пришел в ярость из-за требования надеть маску. Он несколько раз ударил ножом по кассовому аппарату и разрубил его. По предварительным данным, среди людей пострадавших нет.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Пермь, Зоя Осколкова

Пермь. Другие новости 26.08.21

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