В воинской части в Казахстане произошел взрыв. Начата эвакуация населения

В Казахстане на складе в воинской части вблизи города Тараз сегодня, 26 августа, произошло возгорание и последующий за ним взрыв. К тушению привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах, а также пожарные расчеты областного департамента по ЧС. На место происшествия прибыли 30 бригад скорой помощи, – сообщают Известия.

«В результате взрыва на складе воинской части в Казахстане пострадали более 30 человек», – сообщила пресс-служба администрации Жамбылской области, где произошло ЧП.

Власти также сообщили в Facebook, что «32 человека поступило в городскую больницу № 1 города Тараза с различными ранениями». Информации о погибших не приводится.

Заместитель министра обороны Казахстана Руслан Шпекбаев сообщил, что власти республики приняли решение об эвакуации жителей домов возле воинской части.

Пресс-служба Минобороны Казахстана сообщает:«На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Вместе с тем в целях безопасности населения приняты меры по эвакуации жителей близлежащих домов».

В оборонном ведомстве республики также сообщили, что часть пожара удалось локализовать. К месту происшествия направлена комиссия под руководством министра обороны.

К тушению привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах, а также пожарные расчеты областного департамента по ЧС. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Отмечается, что вблизи места происшествия перекрыто дорожное движение, а также временно закрыта ведущая к воинской части железная дорога.

Нур-Султан, Иван Бабурин

Нур-Султан. Другие новости 26.08.21

Возле аэропорта Кабула прогремели взрывы, есть пострадавшие и жертвы. / После письма екатеринбуржца к Путину «следователем на золотом «Лексусе» занялся глава СКР. / Автобус с туристами из Крыма попал в ДТП, есть пострадавшие. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»