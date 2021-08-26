Природный пожар бушует в США на площади более восьми тысяч гектаров

Крупнейший природный пожар в Миннесоте (США) уничтожил десятки домов и хозяйственных построек, его площадь составила на сегодняшний день 8800 Га (34 квадратных мили), – сообщает Associated Press.

По заявлению властей пожар на озере Гринвуд в штате Миннесота уничтожил 12 домов, а также 57 хозяйственных построек. Проведена эвакуация жителей из 280 домов и коттеджей. Природный пожар на озере Гринвуд был обнаружен 15 августа и до сих пор не потушен. Национальная гвардия Миннесоты заявила, что ее авиационные бригады продолжают обеспечивать тушение пожара с воздуха.

Для оказания помощи в Миннесоту направлены пожарные из Департамента охраны природы и природных ресурсов Пенсильвании, – рассказал губернатор Пенсильвании Том Вульф.

По информации Лесной службы США, пожар начался в результате удара молнии.

Вашингтон, Иван Бабурин

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