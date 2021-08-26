ФАС оштрафовала Booking на почти полтора миллиарда рублей

Владелец сервиса бронирования жилья Booking.com оштрафован на 1,3 млрд. рублей, – сообщается на сайте Федеральной антимонопольная служба РФ.

В ФАС сообщили, что вследствие действий сервиса бронирования жилья гостиницы не имели возможности установить в других каналах продаж цену на свои услуги ниже, чем на Booking.com.

«Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей», – уточняют в ФАС.

ФАС установила, что сервис Booking.com злоупотребил доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения.

В Booking заявили, что «планируют обжаловать решение ФАС» – сообщили ТАСС в пресс-службе компании, отметив также, что «разочарованы решением ведомства».

«Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твердо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали», – заявили в Booking.com.

ФАС возбудила дело в отношении Booking.com в конце декабря 2019 года после жалобы бизнес-объединения «Опора России», которое поддерживает малый и средний бизнес.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 26.08.21

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