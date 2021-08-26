Талибан (запрещено в России) возложил ответственность за последний взрыв в Кабуле на американцев

Ответственность за последний взрыв из четырех, прогремевших в столице Афганистана в четверг, 26 августа, несут американские военные, – заявили в Талибане (запрещено в России), сообщают РИА Новости.

«Последний взрыв в Кабуле был контролируемым, его произвели военные США для уничтожения боеприпасов», – сообщил представитель движения Талибан (запрещено в России) Забиулла Муджахид, передает агентство Рейтер.

Ранее СМИ сообщали, что помимо двойного теракта в аэропорту Кабула в городе прогремели еще два взрыва.

Два взрыва произошли в четверг, 26 августа, у аэропорта Кабула, один из них – неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. По данным СМИ, при взрывах погибли более 60 человек, свыше 150 пострадали. Позже стало известно, что в Кабуле прогремело еще два взрыва.

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 26.08.21

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