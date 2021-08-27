В Казани трамвай сошел с рельсов и сбил «Газель»

В Казани произошло столкновение трамвая и грузовой «Газели». В результате пострадал водитель автомобиля. Прокуратура проводит проверку.

ДТП произошло накануне вечером на улице Гвардейской, трамвай сошел с рельсов и столкнулся с «Газелью». После аварии водитель автомобиля был госпитализирован в состоянии средней тяжести – с травмами и ушибами.

«Прокуратура Казани организовала проверку по факту аварии с трамваем на улице Гвардейской. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок общественным транспортом», – сообщили в ведомстве.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Казань, Зоя Осколкова

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