В Оренбурге на территории предприятия Газпрома загорелась сера

На открытой площадке Оренбургского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), принадлежащего ООО «Газпром добыча Оренбург» произошло возгорание серы.

Как сообщил представитель экстренных служб Оренбурга, возгорание серы на данный момент не угрожает перейти на газовые установки. «Проводится тушение серы на открытой площадке завода на площади 100 квадратных метров. Угрозу перехода огня на три газовые установки завода удалось снять», – передают РИА Новости со ссылкой на собеседника.

Напомним, что 25 августа на том же предприятии во время плановых работ на установке стабилизации углеводородного конденсата случилось возгорание, в результате чего пострадали сотрудники компании подрядчика. Один человек получил сильные ожоги и находится в тяжелом состоянии, еще двое получили незначительные травмы.



Оренбургский газоперерабатывающий завод, как сказано на сайте «Газпром переработка», – крупнейшее в России предприятие по переработке природного газа, единственный в стране производитель природного одоранта, необходимого для придания газу специфического запаха.

Оренбург, Иван Бабурин

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