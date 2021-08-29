Вратарь российской футбольной команды скончался во время матча

В Калининграде голкипер любительской команды «Красная звезда» из города Советска скончался в результате столкновения с соперником. Об этом сообщает Калининградская областная федерация футбола на своей странице в соцсети.

Трагический инцидент произошел в субботу во время тренировочного матча между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда». Матч проходил на стадионе «Балтика».

Вратарь команды гостей Александр Шишмарев получил тяжелую травму в столкновении с соперником. Медики скорой помощи в течение часа боролись за жизнь 23-летнего футболиста, но спасти его не удалось.

В Калининградской областной федерации футбола выразили соболезнования родным и близким Шишмарева и пообещали взять на себя все расходы по организации похорон.

Калининград, Наталья Петрова

Калининград. Другие новости 28.08.21

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