На Камчатке введен оранжевый код для авиации из-за активности вулкана Шивелуч

Власти Камчатки рекомендовали авиакомпаниям изменить маршруты, пролегающие рядом с вулканом Шивелуч. Для местной и дальней авиации введен оранжевый цветовой код опасности, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«В любое время возможны выносы пепла до 10-15 км. Аэрозольные и пепловые облака могут представлять опасность для полетов по международным и местным авиалиниям», – говорится в сообщении.

Ситуацию обсуждали на оперативном совещании краевого правительства. Днем 29 августа вулкан выбросил столб пепла трехкилометровой высоты, а ветер разогнал его на 30 км.

«Пепловый шлейф ушел на 30 км. По следу этого шлейфа населенных пунктов нет. Есть угроза только авиасообщению по маршруту Елизово – Усть-Камчатск», – сказал зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Камчатская вулканологическая станция имени Левинсона-Лессинга ИВиС ДВО РАН сообщила, что активность Шивелуча нарастает с каждым днем. По южному и юго-восточному склону периодически проходят обвалы и раскаленные лавины, случаются выбросы пепла.

Вулкан Шивелуч остается в активном состоянии с начала 2019 года. в конце 2020 года поселок Усть-Камчатск засыпало пеплом, жителям рекомендовали не выходить из дома и не открывать окна и двери.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 30.08.21

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