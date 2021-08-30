Жительница Кузбасса хотела получить страховку от МММ и потеряла более 2 млн рублей

Жительница Кемеровской области попалась на уловку мошенника, пообещавшего ей компенсацию за участие в МММ. В результате доверчивая женщина лишилась более 2 млн рублей. Полиция проводит расследование.

Как сообщили в региональном главке МВД, с 48-летней женщиной связался неизвестный и сообщил, что за ранее приобретенные акции МММ ей положена компенсация в сумме более 5 млн рублей.

«Для получения этих средств женщине необходимо было оплатить «услуги страхования, электронных переводов и проверок». В течение недели потерпевшая перечисляла деньги на указанные счета и в результате лишилась в общей сложности 2 370 000 рублей», – говорится в сообщении.

Когда мошенник перестал выходить на связь, женщина обратилась в правоохранительные органы. Дело квалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции устанавливают личность звонившего.

Финансовая пирамида МММ была основана Сергеем Мавроди в 1989 году. По неофициальным данным, в результате пострадали несколько миллионов человек, а нанесенный участникам ущерб оценивается приблизительно в 100 млн долларов.

Кемерово, Зоя Осколкова

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