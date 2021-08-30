Полиция передала в СКР материал о нападении на главу Росимущества Северной Осетии

Сотрудники МВД Северной Осетии-Алании передали в Следственный комитет материалы по факту нападения на руководителя республиканского отделения Росимущества. Алексея Иванова избили в его же рабочем кабинете.

26 августа Иванов подал заявление о нападении в отдел полиции во Владикавказе. Сотрудники начали проверку, а пострадавший обратился к медикам за фиксацией телесных повреждений.

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, нападавший ворвался в кабинет Иванова с угрозами, а потом и вовсе принялся душить и избивать чиновника. В агрессивном посетителе глава Росимущества узнал бывшего главу Минприроды республики Таймураза Мильдзихова, написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Теперь проверкой всех фактов займется СКР. Руководство Росимущества попросило Генпрокуратуру взять на контроль действия следователей и результаты их работы.

Владикавказ, Наталья Рязанова

Владикавказ. Другие новости 30.08.21

В Петербурге полицейского поймали на торговле наркотиками. / В подвале саранского дома нашли схрон со взрывчаткой. / В Магадане мусорный оператор ответил на претензии властей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»