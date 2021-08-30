Немецкие железнодорожники объявили очередную забастовку

Третью за сезон забастовку объявил профсоюз сотрудников железнодорожного транспорта Германии (GDL). Акция начнется 2 сентября и продлится пять дней, – сообщает Интерфакс со ссылкой на главу профсоюза Клауса Везельски.

По словам лидера профсоюзов немецких железнодорожников, двух предыдущих забастовок для того, чтобы добиться своих целей, оказалось недостаточно: «Предыдущие забастовки, каждая по 48 часов на пассажирском транспорте, очевидно не имели воздействия на правление Bahn (железнодорожный концерн ФРГ)», – сообщил глава профсоюза железнодорожников.

«На этот раз это будет одна из самых долгих забастовок из числа тех, что, мы проводили ранее», – цитирует телеканал Welt слова Клауса Везельски.

В августе профсоюз провел две забастовки на пассажирском и грузовом транспорте, в ходе последней забастовки концерн смог выполнить только четверть пассажирских рейсов.

Акция протеста начнется в четверг, 2 сентября в 17.00 (18.00 мск.) с забастовки грузового транспорта. В ночь на пятницу в 2.00 (3.00 пятницы) к бастующим присоединятся сотрудники пассажирских линий, забастовка завершится лишь в понедельник, 7 сентября в 2.00.

Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса. Концерн готов к повышению зарплат, но позже, чем того требует профсоюз. Также руководство концерна готово обсуждать так называемую коронавирусную доплату, но соответствующего предложения по сумме пока не озвучило.

Берлин, Иван Бабурин

Берлин. Другие новости 30.08.21

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