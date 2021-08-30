МИД Чехии направил в Россию дипломатическую ноту по поводу работы «русской школы»

Россия до сих пор не предприняла никаких шагов для того, чтобы средняя школа при посольстве России в Праге могла нормально функционировать в наступающем учебном году, – сообщает ČTK со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Чешской республики.

В дипломатической ноте говорится, что «чешская сторона категорически отвергает утверждение, что она несет ответственности за прекращение деятельности школы. Учредитель школы, в данном случае российская сторона, несет ответственность за выполнение школой всех условий и обязательств, вытекающих из законодательства принимающего государства в области образования», – сообщает ČTK.

Весной текущего года чешские дипломаты заявляли, что «педагогам и школьному персоналу необходимо отдельно подать заявку на получение разрешения на пребывание для законного трудоустройства в Чешской Республике, как и в случае со всеми международными школами на территории Чешской Республики».

Вопрос о будущем школы был поднят сразу после дипломатического скандала между Чешской Республикой и Россией, когда чешские спецслужбы пришли к выводу, что взрывы на складах боеприпасов в Врбетицах в Злинском районе в 2014 году произошли с участием агентов российских спецслужб.

По словам представителей чешского МИДа, они неоднократно предупреждали о переводе деятельности учебного заведения в режим, так называемой, иностранной школы. По данным министерства, в таком режиме работают еще 18 школ, некоторые также при посольствах в Праге, например: болгарская, американская и японская школы.

Представители МИД Чешской республики утверждают, что несколько раз встречались на эту тему с представителями российского посольства. Однако, по словам представителей чешского ведомства, российские дипломаты отклонили предложения Министерства иностранных дел Чехии о посредничестве в переговорах по скорейшему разрешению ситуации.

Сегодня министерство снова предложило российской стороне содействие в переводе школы на такое же положение, как и другие иностранные школы в Чешской Республике.

Прага, Иван Бабурин

Прага. Другие новости 30.08.21

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