Лавина сошла на альпинистов в Северной Осетии, есть пострадавшие

Группа альпинистов, поднимавшаяся на гору Казбек со стороны Грузии, попала под лавину в Северной Осетии, сообщает пресс-служба республиканской спасательной службы. Происшествие случилось на высоте более 4 тыс. метров, уточняет телеграм-канал «112». В результате инцидента пострадали три человека – граждане Украины. Их будут эвакуировать вертолетом МЧС РФ.

По информации спасательного ведомства, утром во вторник в дежурную смену Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС поступило сообщение о том, что на горе Казбек сошла лавина, под которую попала группа альпинистов.

Очевидец извлек из-под снега женщину, у нее, по предварительным данным, перелом ноги.

Отмечается, что попавшие под лавину альпинисты поднималась на Казбек со стороны Грузии. Их количество уточняется. Однако известно, что в результате ЧП «пострадали трое граждан Украины», сообщает издание «Регион 15» со ссылкой на спасателей. Ожидается прибытие вертолета МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим.

Владикавказ, Наталья Петрова

Владикавказ. Другие новости 31.08.21

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