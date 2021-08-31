В Бурятии рыбак нашел труп без головы и рук

В Бурятии рыбак нашел на берегу реки Муякан полусгнившее тело. Следственный комитет начал проверку.

Страшную находку мужчина сделал во время сплава. Причалив к берегу в местности, расположенной в 150 метрах от автодороги «Таксимо-Северомуйск», мужчина обнаружил там человеческие останки.

«По предварительным данным, обнаруженное рыбаком тело без головы и верхних конечностей могло принести течением реки. Смерть человека с учетом гнилостных изменений, предположительно, наступила весной», – сообщили в управлении СК по региону.

Северобайкальским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка.

Улан Удэ, Зоя Осколкова

Улан Удэ. Другие новости 31.08.21

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