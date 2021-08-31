Правительство Польши требует введения чрезвычайного положения на границе с Белоруссией, а также ограничить доступ СМИ

Во вторник, 31 августа, правительство Польши обратилось к президенту с просьбой объявить чрезвычайное положение на границе с Белоруссией, опасаясь массового потока мигрантов и предстоящих российских военных учений, – сообщает Le Figaro.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки заявил сегодня журналистам: «Сегодня Совет министров постановил обратиться к президенту с просьбой ввести чрезвычайное положение на 30 дней в 183 приграничных городах и деревнях».

Согласно заявлению правительства, во время действия чрезвычайного положения на соответствующей территории запрещены любые демонстрации. Все, кто находится в приграничной зоне, должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность. Также вводится запрет на ношение оружия.

Аналитики говорят, что введение чрезвычайного положения также позволит польскому правительству ограничить доступ к границе для СМИ и НПО.

Президент Польши Анджей Дуда заявил журналистам во вторник днем, что он «подробно анализирует» запрос правительства: «Мы не сомневаемся, что в нынешней ситуации необходимо укреплять нашу границу. Мы сделаем все, чтобы гарантировать безопасность Польши».

Польские власти считают, что «тысячи мигрантов, в основном с Ближнего востока, пересекли «белорусско-европейскую» границу в последние месяцы», при этом ЕС подозревает, что минский режим таким образом мстит за европейские санкции.

Министерство внутренних дел Польши сообщает о почти 3000 попытках незаконного пересечения границы со стороны Белорусии в августе.

Варшава, Иван Бабурин

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