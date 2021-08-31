Южная Корея первая в мире приняла закон против Google и Apple

Национальное собрание Южной Кореи одобрило во вторник, 31 августа, закон, запрещающий операторам магазинов приложений таких, как Google и Apple, принуждать других разработчиков в IT-отрасли использовать свои системы оплаты внутри приложений.

Южная Корея является первой страной в мире, которая приняла подобный закон, одобренный и подписанный президентом страны, – сообщает агентство AP.

Закон запрещает операторам приложений платежных систем использовать свое монопольное положение на рынке. Это означает, что Google и Apple должны разрешать альтернативные способы оплаты. В законе говорится, что запрет направлен на поддержание более справедливой конкуренции.

Закон также позволяет властям Южной Кореи расследовать операции на рынках приложений для предотвращения действий, подрывающих честную конкуренцию.

Кроме того, законопроект направлен на предотвращение каких-либо репрессий против сторонних разработчиков со стороны Google и Apple.

Корейская Ассоциация интернет-корпораций, в которую входят крупнейшие интернет-компании Южной Кореи, включая гиганта поиска и онлайн-покупок Naver, приветствуют принятие закона. Они выражают уверенность, что новый закон создаст здоровую конкурентную среду и предоставит пользователям более широкий выбор контента по низким ценам.

Apple, в свою очередь, раскритиковала закон, заявив, что «пользователи, которые будут покупать цифровые товары из других источников, подвергнутся риску мошенничества, что новый закон нарушит их конфиденциальность, затруднит управление своими покупками, а также сделает родительский контроль и другие функции менее эффективными».

Google заявила, что рассматривает вопрос о том, как соблюдать законодательство.

«Мы подумаем о том, как соблюдать этот закон, сохраняя при этом модель, которая поддерживает высококачественную операционную систему и магазин приложений, о чем расскажем в ближайшие недели», – говорится в сообщении IT-гиганта.

Исполнительная комиссия Европейского союза уже обвиняла Apple в нарушении правил конкуренции, когда компания принуждает сторонних разработчиков использовать ее платежную систему, запрещая им сообщать пользователям о более дешевых способах оплаты подписок, не связанных с использованием приложения от Apple .

Сеул, Иван Бабурин

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