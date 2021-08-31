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Среда, 1 сентября 2021, 00:00 мск

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В ответ на предложение советника главы офиса Зеленского переименовать Украину Мария Захарова предложила свой вариант

Сменить название Украины на «Укрусь» предложила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу. Об этом она написала во вторник, 31 августа, в своем Telegram-канале, – сообщают РИА Новости.

Мария Захарова обратила внимание на предложение Арестовича сменить название Украины на «Русь-Украина» и «отобрать у России бренд русских».

Представитель МИД РФ отметила: «Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю – Укрусь. Не благодарите»

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в интервью журналисту Роману Цимбалюку, которое тот опубликовал на ютуб-канале, что его стране нужно сменить название: «Надо у них отобрать бренд «русских» в конце концов. Русь – это мы… русы, русины… Я бы сменил название государства, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 31.08.21

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